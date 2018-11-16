"صحة الأقصر" تقود جولات تعريفية بمبادرة "100 مليون صحة" للكشف عن فيروس سى

الأقصر – أحمد مرعى

بدأت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، جولاتها التعريفية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي"، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية "الضغط والسكر والسمنة"، التي ستستمر في محافظة الأقصر لمدة شهرين بداية من ديسمبر 2018 وحتى يناير ٢٠١٩.

وأوضح كيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور السيد عبدالجواد، أن الجولات بدأت في مركز القرنة بحضور رئيس مجلس مدينة القرنة اللواء سعد البدري، والنائب محمد يس، وبتواجد عدد كبير من الأهالي والجمعيات الأهلية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، كما تم التوجه إلى مركز ومدينة الزينية وتم عقد ندوة توعوية عن فيروس "سي"، والأمراض غير السارية "الضغط والسكر والسمنة"، وذلك بحضور رئيس مركز ومدينة الزينية محسن ربيع وممثلين عن الأوقاف والشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية ورؤساء القرى ومشاركة من الأهالي ومسئولة الرعاية الاجتماعية، حيث تم تقديم شرح كامل عن المبادرة وتوعية الحضور بأهمية المشاركة للمواطنين من سن 18 سنة.