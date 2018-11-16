سول: الأسلحة المختبرة بكوريا الشمالية قد تكون طرازا جديدا من المدفعيات

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قالت السلطات العسكرية فى كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إن الأسلحة التى تزعم كوريا الشمالية اختبارها بنجاح تحت إشراف زعيمها كيم جونج-أون، قد تكون طرازا جديدا من المدفعيات طويلة المدى.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن مصدر عسكرى كورى جنوبى - لم تسمه - القول إن "جيشنا يقدر أن الأسلحة التكتيكية الحديثة التى أشرف الزعيم الكورى الشمالى على تجربتها، قبل ساعات، هى طراز جديد من المدفعيات طويلة المدى، وهى نوع من الأسلحة بدأت كوريا الشمالية بتطويره منذ عهد زعيمها السابق الراحل الأب كيم جونج-إيل وأن الاستخبارات الوطنية ظلت تتابع الموضوع منذ فترة".

وتابع: يمكن أن نفسر إعلان كوريا الشمالية لتجربة الأسلحة التكتيكية الحديثة بصورة رسمية بأنه يحمل معنيين، فاستخدام كلمة "حديثة" هى رسالة موجهة للشعب الكورى الشمالى بأنها ما زالت تعزز قدراتها العسكرية أما مصطلح "الأسلحة التكتيكية" يحمل نية بيونج يانج لتوصيل رسالة للعالم الخارجى مفادها بأن الأسلحة المعنية ليست لأغراض استعراض القوى العسكرية".

وأضاف أنه من غير الملائم أن نعتبر إعلان الشمال عن تجربتها الاسلحة التكتيكية بأنه استفزاز عسكري، ويمكن أن الأسلحة المذكورة من وسائل الإعلام الكورية الشمالية هى أسلحة ظلت فى محاولة تطويرها قبل وصول كيم الابن إلى سدة الحكم، مضيفًا أنه فيما يتعلق بموقع اختبار الأسلحة التكتيكية فكان معلوم لدى السلطات الجنوبية أنه جرى بالقرب من منطقة "شين أو جو" غرب شمال كوريا الشمالية.

ونجحت بيونج يانج فى تجربة أسلحة تكتيكية جديدة بحضور الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، بحسب ما أعلنته مصادر إعلامية كورية شمالية.