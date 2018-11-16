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سقوط عامل قتل شقيقته طعنا بالسكين بسبب خلافات عائلية بسوهاج

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 12:40 م
سقوط عامل قتل شقيقته طعنا بالسكين بسبب خلافات عائلية بسوهاج حبس -ارشيفية
سوهاج محمود مقبول
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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، من كشف غموض العثور على جثة فتاة فى بداية العقد الثانى من العمر ملقاه بنهر النيل، وبه عدة طعنات متفرقة بالجسم .
 
كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بورود بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة فتاة طافيه بنهر النيل وترتدى كامل ملابسها.
 
على الفور، انتقلت قوات الإنقاذ البرى لمكان الحادث، وتم انتشال الجثة، وبمعاينتها بمعرفة العميد عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد طارق يحى رئيس مباحث المديرية، تبين أنها لفتاة فى العقد الثانى من العمر ترتدى كامل ملابسها، وبها عدة طعنات متفرقة بالجسم.
 
على الفور، تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وأسندت عملية التحريات إلى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام برئاسة الرائد محمد حماد والنقيب كريم علام معاون أول مباحث المركز، حيث توصلت تحرياتهما بالاشتراك مع الأمن العام أن الجثة تخص ا . ح 24 سنة وتقيم بدائرة المركز، وأن وراء ارتكاب الواقعة شقيقها س. ح 29 سنة يقيم بذات الناحية، بسبب خلافات عائلية بينهما.
 
تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكابه للواقعة لذات السبب، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الجريمة ، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
 
 
 
 
 
 
 

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