دورة تدريبية حول تفتيش العمل والسلامة تدريبية للعاملين بالإسماعيلية

نظمت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، علة مدى يومين، دورة تدريبية بعنوان "دور تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية فى رعاية العمالة غير المنتظمة"، تناولت دور مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية، فى التنسيق مع إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديريات في الحفاظ على حقوق هذه العمالة والقوانين ذات الصلة ، وأحدث اللوائح والقوانين المنظمة للعمل في هذا المجال.

تأتي الدورة فى إطار تعليمات وزير القوي العاملة محمد سعفان، لمديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات بضرورة العمل على تطوير ورفع كفاءة العاملين.

أشرف علي الدورة ياسر سعيد مدير المديرية، وحاضر فيها مصطفى عيادة مدير عام إدارة العمالة غير المنتظمة بديوان عام الوزارة، واختتمت الدورة بالإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات التى تدور فى أذهان العاملين حول تنسيق التعاون الفعال بين التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية للعمل على رعاية فئة العمالة غير المنتظمة وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.