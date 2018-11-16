حزب أيرلندى يعلن تحالفه مع "المحافظين البريطانى" حال إقرار مسودة البريكست

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أعلن الحزب الديمقراطى الوحدوى الأيرلندى الشمالي، أنه قد يتحالف مع حزب المحافظين البريطاني، حال إقرار مسودة اتفاق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى بشأن خروج بلادها من الاتحاد الأوروبى "بريكست" داخل مجلس العموم البريطانى.

وقال نائب الحزب الوحدوى الديمقراطى جيفرى دونالدسون، حسبما ذكرت صحيفة (بلفاست تليجراف) الأيرلندية الشمالية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، إن الحزب الديمقراطى الوحدوى الأيرلندى الشمالى من المقرر أن يصوت ضد مسودة الاتفاق، مشيرًا إلى أن الأولوية العاجلة هى الاتفاق مع حزب المحافظين البريطانى حول موقف "بريكست".

ومن المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبى يوم 25 نوفمبر الجارى للموافقة على اتفاق خروج بريطانيا "بريكست".

وتعهدت ماي، أمس الخميس، بأن تناضل من أجل إنقاذ مسودة اتفاقها لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بعد أن تسببت استقالة وزير الخروج من التكتل ووزراء آخرين فى وضع استراتيجيتها ومنصبها على المحك، قائلة "هل سأناضل لتحقيق ذلك؟ نعم.. إننى سأقوم بعملى بالحصول على أفضل صفقة لبريطانيا و سأقوم بعملى لإبرام صفقة تصب فى المصلحة الوطنية".

ويحتاج اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى إلى دعم نحو 320 نائبًا من أصل 650 فى مجلس العموم البريطانى لإقراره.