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حبس 4 متهمين بسرقة لوحات الإعلانات ولافتات المرور بالتجمع 4 أيام

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 01:23 م
حبس 4 متهمين بسرقة لوحات الإعلانات ولافتات المرور بالتجمع 4 أيام حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 4 متهمين بسرقة لوحات إعلانات ولافتات المرور، بدائرة قسم التجمع الأول، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وألقى رجال مباحث تأمين مقر وزارة الداخلية،  بمنطقة التجمع الأول، القبض على كل من "محمد ش ح" 40 سنة، عاطل، مسجل خطر، سرقات عامة تحت رقم 13634 فئة " ج " مدينة نصر أول، والسابق إتهامه في 9 قضية أخرهم "مخدرات " ، و"عبد الرازق أ ش" ٢٣ سنة، عاطل، و"عبد الرحمن م ش" 15 سنة، عاطل، و"محمد د إ" 28 سنة، عاطل، وبحوزتهم دراجة بخارية تروسيكل" بدون لوحات معدنية" قيادة الثاني.

ومن خلال الفحص تبين ان الدراجة البخارية  محل عليها 2 عمود حديدي مثبت بهما لوحات إعلانية، لافتات إرشادية خاصة بالإدارة العامة للمرور، مقص حديدي كبير الحجم، عتلة حديدية، 2 حبل.

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة الأعمدة الحديدية الخاصة بإعلانات الطرق بأسلوب "الفك"، باستخدام الأدوات المضبوطه بحوزتهم، بقصد التصرف فيها بالبيع، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة التى تولت التحقيق.

 

 


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