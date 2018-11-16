وشددت وزارة الشؤون الخارجية التونسية - في بيان اليوم /الجمعة/ بمناسبة الذكرى الـ30 لإعلان قيام دولة فلسطين - على التزامها بمواصلة الجهود والمساعي الإقليمية والدولية الداعية لاستئناف عملية السلام؛ بما يحقق السلام العادل والشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادارات السلام العربية ومبدأ حل الدولتين.

وطالبت الخارجية التونسية، جميع الأطراف الدولية ومجلس الأمن بتحمل المسؤولية لوقف الاعتداءات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني ، وتخطيطه لفرض سياسة الأمر الواقع وتغيير الحقائق التاريخية والقانونية للقدس وبقية الأراضي المحتلة واستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية وبناء المستوطنات في تحد صارخ للقرارات الأممية والقوانين والأعراف الدولية.