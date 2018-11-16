video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 16 نوفمبر 2018 05:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

توقيع الكشف الطبى على 2250 مريض بميت أبو عربى فى الشرقية

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 04:49 م
توقيع الكشف الطبى على 2250 مريض بميت أبو عربى فى الشرقية قافله طبيه
الشرقية - إيمان مهنى
إضافة تعليق
نفذت مديرية الصحة بالشرقية، بإشراف  الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل الوزارة ، قافلة طبية العلاجية الشاملة بقرية ميت أبو عربي التابعة للإدارة الصحية بالقنايات ، برئاسة الدكتور  محمد جمال منسق القوافل العلاجية بالمديرية بالتنسيق مع  الدكتور أميرة أسعد مدير الإدارة الصحية بالقنايات ، واشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هي "الجراحة العامة ، الباطنة ، العظام ، الأطفال ، القلب ، النساء والتوليد ، تنظيم الأسرة ، الأسنان ، الجلدية" كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط ، وقامت القافلة في خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي عدد 2250 مريض من أهالي القرية حيث تم توقيع الكشف علي 1300 مريض أمس ، وعدد 950 مريض اليوم ، وتم صرف العلاج اللازم لهم ، وتم تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية ، وقدم وكيل الوزارة الشكر لفريق العمل علي المجهود المبذول .
IMG-20181116-WA0005
 
IMG-20181116-WA0006

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قافلة طبية للقضاء على قوائم انتظار جراحات اللوز بمحافظة الأقصر.. الأحد

الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

صحة الشرقية




لا تفوتك
القوى العاملة: الثلاثاء إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى

القوى العاملة: الثلاثاء إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى

مصرع عامل مصرى فى الكاميرون أثناء إنشاء أحد ملاعب كأس الأمم الأفريقية

مصرع عامل مصرى فى الكاميرون أثناء إنشاء أحد ملاعب كأس الأمم الأفريقية

فى أول ندوة مع صحيفة مصرية منذ تولى منصبه.. سفير اليابان لـ«اليوم السابع»: إصلاحات القاهرة الاقتصادية شجاعة.. ماساكى نوكى يؤكد: شركاتنا مهتمة بالسوق المصرى وإمكانياته.. واستقرار مصر ورخاؤها يصب فى مصلحة العالم

فى أول ندوة مع صحيفة مصرية منذ تولى منصبه.. سفير اليابان لـ«اليوم السابع»: إصلاحات القاهرة الاقتصادية شجاعة.. ماساكى نوكى يؤكد: شركاتنا مهتمة بالسوق المصرى وإمكانياته.. واستقرار مصر ورخاؤها يصب فى مصلحة العالم

"وحشونا الحبايب" الحلقة الأولى.. بين المرض والاكتئاب والاعتزال والحجاب كيف يقضى النجوم الغائبون أوقاتهم؟.. كيف تأثرت سهير البابلى بنصائح الشعراوى؟.. وأسرار عزلة شريفة فاضل.. لماذا ابتعدت البسكوتة شويكار؟

"وحشونا الحبايب" الحلقة الأولى.. بين المرض والاكتئاب والاعتزال والحجاب كيف يقضى النجوم الغائبون أوقاتهم؟.. كيف تأثرت سهير البابلى بنصائح الشعراوى؟.. وأسرار عزلة شريفة فاضل.. لماذا ابتعدت البسكوتة شويكار؟

فيديو.. "هاتريك" يفصل نيمار عن وصافة بيليه التاريخية مع البرازيل

فيديو.. "هاتريك" يفصل نيمار عن وصافة بيليه التاريخية مع البرازيل

للفلاحين فقط.. 10 نصائح مهمة من "الفاو" للحفاظ على صحة الإنسان والحيوان

للفلاحين فقط.. 10 نصائح مهمة من "الفاو" للحفاظ على صحة الإنسان والحيوان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة