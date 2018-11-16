توقيع الكشف الطبى على 2250 مريض بميت أبو عربى فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

نفذت مديرية الصحة بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل الوزارة ، قافلة طبية العلاجية الشاملة بقرية ميت أبو عربي التابعة للإدارة الصحية بالقنايات ، برئاسة الدكتور محمد جمال منسق القوافل العلاجية بالمديرية بالتنسيق مع الدكتور أميرة أسعد مدير الإدارة الصحية بالقنايات ، واشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هي "الجراحة العامة ، الباطنة ، العظام ، الأطفال ، القلب ، النساء والتوليد ، تنظيم الأسرة ، الأسنان ، الجلدية" كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط ، وقامت القافلة في خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي عدد 2250 مريض من أهالي القرية حيث تم توقيع الكشف علي 1300 مريض أمس ، وعدد 950 مريض اليوم ، وتم صرف العلاج اللازم لهم ، وتم تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية ، وقدم وكيل الوزارة الشكر لفريق العمل علي المجهود المبذول .