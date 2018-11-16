تمشيط محيط استاد برج العرب وعدم السماح بحضور مباراة المنتخب لغير حاملى التذاكر

كتبت : دينا الحسينى

أكدت أجهزة الأمن بالإسكندرية، أنه لن يسمح لأى شخص دخول استاد برج العرب لغير حاملى الدعوات والتذاكر المصرح لهم لحضور مباراة كرة القدم المقامة اليوم بين منتخبى مصر وتونس، وفقاً للكشوف الواردة من اتحاد الكرة المصرى.

وعززت مديرية أمن الإسكندرية خدماتها منذ الصباح فى محيط الاستاد، وتم نشر الأقوال الأمنية المتحركة والمكونة من مجموعات الأمن المركزى والبحث الجنائى بالاشتراك مع القوات المسلحة للتدخل الفورى والسريع فى حالة حدوث ما يهدد الأمن.

وكثفت الخدمات الأمنية على كافة الطرق المؤدية إلى الاستاد، ونشر عدة نقاط أمنية من إدارة المرور وإدارة تأمين الطرق بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى.

كما تابع اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، حملات شرطة المرافق للتأكد من رفع كافة الإشغالات بمحيط الاستاد، لمنع أى شخص من إشغال الطريق العام ورفع المركبات المتروكة.

فيما فحصت إدارة البحث الجنائى المترددين على محيط الاستاد ومنعت وصول أى شخص غير مصرح له بدخول المباراة إلى الاستاد عدا حاملى التذاكر.

ونشرت إدارة الحماية المدنية عناصرها على جميع مداخل الاستاد، واستعانت ببوابات كشف المعادن للتعقيم الجيد للاستاد من الداخل ومحيطه الخارجى.