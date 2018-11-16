video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 16 نوفمبر 2018 10:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تمشيط محيط استاد برج العرب وعدم السماح بحضور مباراة المنتخب لغير حاملى التذاكر

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 09:00 ص
تمشيط محيط استاد برج العرب وعدم السماح بحضور مباراة المنتخب لغير حاملى التذاكر استاد برج العرب
كتبت : دينا الحسينى
إضافة تعليق

أكدت أجهزة الأمن بالإسكندرية، أنه لن يسمح لأى شخص دخول استاد برج العرب لغير حاملى الدعوات والتذاكر المصرح لهم لحضور مباراة كرة القدم المقامة اليوم بين منتخبى مصر وتونس، وفقاً للكشوف الواردة من اتحاد الكرة المصرى.

 

وعززت مديرية أمن الإسكندرية خدماتها منذ الصباح فى محيط الاستاد، وتم نشر الأقوال الأمنية المتحركة والمكونة من مجموعات الأمن المركزى والبحث الجنائى بالاشتراك مع القوات المسلحة للتدخل الفورى والسريع فى حالة حدوث ما يهدد الأمن.

 

وكثفت الخدمات الأمنية على كافة الطرق المؤدية إلى الاستاد، ونشر عدة نقاط أمنية من إدارة المرور وإدارة تأمين الطرق بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى.

 

كما تابع اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، حملات شرطة المرافق للتأكد من رفع كافة الإشغالات بمحيط الاستاد، لمنع أى شخص من إشغال الطريق العام ورفع المركبات المتروكة.

 

فيما فحصت إدارة البحث الجنائى المترددين على محيط الاستاد ومنعت وصول أى شخص غير مصرح له بدخول المباراة إلى الاستاد عدا حاملى التذاكر.

 

ونشرت إدارة الحماية المدنية عناصرها على جميع مداخل الاستاد، واستعانت ببوابات كشف المعادن للتعقيم الجيد للاستاد من الداخل ومحيطه الخارجى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بالصور.. مدير أمن السويس الجديد يراجع خطة تأمين مبارة الأهلى وانبى

وزارة الداخلية

مباراة مصر وتونس

الحوادث

امن الاسكندرية

استاد برج العرب

منتخب مصر




لا تفوتك
غلق جزئى لكوبرى الجلاء فى الاتجاهين اليوم وحتى الأحد

غلق جزئى لكوبرى الجلاء فى الاتجاهين اليوم وحتى الأحد

السلطات السعودية تحقق مع "مختل عقليا" بعد قتله صيدلى مصرى بـ"جازان"

السلطات السعودية تحقق مع "مختل عقليا" بعد قتله صيدلى مصرى بـ"جازان"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

اليوم.. قطع المياه عن مناطق بالعجوزة وإمبابة لمدة 5 ساعات

اليوم.. قطع المياه عن مناطق بالعجوزة وإمبابة لمدة 5 ساعات

حسام غالي يستقيل من عمله في الأهلي.. وفضل يعتذر عن الاستمرار

حسام غالي يستقيل من عمله في الأهلي.. وفضل يعتذر عن الاستمرار

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة