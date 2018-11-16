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تقرير: الزراعة أكبر القطاعات استيعابا للأيدى العاملة وترتيب "التعليم" مفاجأة

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 09:00 ص
تقرير: الزراعة أكبر القطاعات استيعابا للأيدى العاملة وترتيب "التعليم" مفاجأة الزراعة - أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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كشفت نتائج بحث القوى العاملة، الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن احتلال نشاط الزراعة وصيد الأسماك المركز الأول من حيث ارتفاع نسبة مشاركة المشتغلين، إذ استحوذ هذا القطاع على 21.4% من إجمالى المشتغلين بالدولة خلال الربع الثالث من العام الجارى، ليتصدر قائمة أكثر القطاعات مساهمة فى معدل النشاط الاقتصادى للدولة.

يشير "الربع"، إلى فترة 3 أشهر من العام، ويشير الربع الثالث إلى الفترة من "يوليو – سبتمبر".

بلغ إجمالى أعداد المشتغلين خلال الربع الثالث من العام الحالى، 26.295 مليون مشتغل، منهم 5.636 مليون مشتغل يعملون بنشاط الزراعة والصيد، فيما جاء نشاط تجارة الجملة والتجزئة فى المركز الثانى بعدد مشتغلين 3.475 مليون مشتغل، بنسبة 13.2% من إجمالى أعداد المشتغلين.

وفى المركز الثالث، من حيث أعداد المشتغلين بأهم وأبرز القطاعات والأنشطة الاقتصادية، جاء نشاط التشييد والبناء، والذى استحوذ على نحو 13.1% من جملة المشتغلين، بعدد 3.437 مليون مشتغل، بفارق بسيط عن أعداد العاملين فى نشاط تجارة الجملة، تلاه نشاط النقل والتخزين بأعداد عاملين به، بلغت 3.330 مليون مشتغل، وبنسبة 12.7% من إجمالى أعداد المشتغلين بالدولة.

وفى المركز الأخير، جاء نشاط التعليم، والذى شكل إجمالى أعداد العاملين به 8.6% فقط من جملة المشتغلين بالدولة خلال الربع الثالث من العام الجارى "الفترة من يوليو – سبتمبر 2018"، حيث بلغ عدد العاملين فى "التعليم" 2.259 مليون مشتغل.

يذكر أن معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادى للدولة خلال الربع الثالث من العام الجارى، بلغ 43.2% من إجمالى عدد السكان فى سن العمل بدءاً من عمر 15 عاما فأكثر.

 


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