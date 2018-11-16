تعرف على 10 سلع تفضل دول حوض النيل استيرادها من مصر.. أبرزها القطن والسكر

كتبت- هبة حسام

أظهرت النشرة السنوية لحركة التجارة الخارجية بين مصر ودول حوض النيل، الصادرة حديثاً عن جهاز الإحصاء، أن تلك الدول والمتمثلة فى "السودان – أثيوبيا – أوغندا – الكونغو – كينيا – تنزانيا - رواندا - بروندى – إريتريا"، تشترك فى 10 سلع تفضل استيرادها من مصر، وبحسب النشرة الإحصائية الخاصة بعام 2017، والتى حصل "اليوم السابع" على النسخة الكاملة لها، تمثلت هذه السلع فى:

القطن

السكر

الزجاج ومصنوعاته

اللدائن "البلاستيك" ومصنوعاته

الزيوت العطرية ومستحضرات التجميل

الورق ومصنوعاته

الأثاث ومنشآت جاهزة الصنع

أسمدة ومنتجات كيماوية عضوية وغير عضوية

منتجات الصيدلة

الآلات والأجهزة الكهربائية

ومن الجدير بالذكر، أن إجمالى صادرات مصر لدول حوض النيل خلال 2017، بلغت 19.9 مليار جنيه، بارتفاع 8.3 مليار جنيه عن عام 2016، الذى بلغت الصادرات خلاله 11.6 مليار جنيه، ووفقاً للنشرة السنوية الإحصائية، جاءت السودان فى المركز الأول كأكثر دول حوض النيل المستوردة للمنتجات المصرية، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها فى العام الماضى، 8.1 مليار جنيه.