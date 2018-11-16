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الجمعة، 16 نوفمبر 2018 10:24 م
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تعرف على مناطق قطع التيار الكهربائى بمدينة الأقصر غدا لإجراء صيانة الشبكات

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 08:55 م
تعرف على مناطق قطع التيار الكهربائى بمدينة الأقصر غدا لإجراء صيانة الشبكات إنقطاع الكهرباء - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلنت قطاع توزيع كهرباء الأقصر، أنه سيتم فصل التغذية الكهربائية عن عدة مناطق، يومي غداً السبت وبعد غداً الأحد، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً وذلك لأجراء أعمال الصيانة الضرورية علي مكونات شبكة الجهد المتوسط ضمن برنامج الصيانه الدوريه المكثف.

وشملت تلك المناطق مايلي: (منطقة نجع الطويل و توابعها بالكامل - منطقة شارع معبد الكرنك بالكامل - منطقة أبو الجود و توابعها بالكامل - جزء من منطقه الهليتون نطاق شمال مدينه الأقصر)، وتقدم قطاع توزيع كهرباء الأقصر بخالص الاعتذار للمواطنين المقيمين بالمناطق المتأثرة بساعات الفصل، وناشد القطاع المواطنين باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتفادي ساعات الفصل.

 


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