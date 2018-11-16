تجديد شبكات توزيع الكهرباء بتكلفة 2 مليار و451 مليون جنيه بجنوب الدلتا

الغربية – مصطفى عادل

أكد المهندس محمد عسل، رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والعضو المنتدب، لـ"اليوم السابع" أن الشركة قامت بإحلال وتجديد وتوسع فى شبكات التوزيع بنطاق الشركة فى 3 محافظات الغربية والمنوفية والقليوبية فى الخطة الاستثمارية بتكلفة 2 مليار و451 مليون جنيه.

وتم اعتماد مبلغ 271,3 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو 2017 حتى 31 ديسمبر 2018، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من عمليات التوسع والإحلال والتجديد حتى الآن بمبلغ 194 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ باقي الخطة الاستثمارية خلال الفترة القادمة بتكلفة 77 مليون جنيه.

وأضاف "عسل" أنه جارٍ إعمال خطة التطوير بالمحافظات الثلاث بمبلغ 1811,7 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ عمليات بخطة التطوير بمبلغ 1036,66 مليون جنيه، إلى جانب خطة تعديل المسارات الهوائية إلى كابلات أرضية مرحلة أولى من 17 أغسطس 2017 حتى 30 يونيو 2018، حيث تم اعتماد 195,7 مليون جنيه، وتم تنفيذ عمليات بمبلغ 176,550 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ المرحلة الثانية في الفترة من 22 سبتمبر 2018 حتى 30 يونيو 2019 بمبلغ 172,91 مليون جنيه.

وأشار إلى أن خطة مشروعات الغير بالشركة للعام المالي 2018/2019 مخطط لها 215 مليون جنيه، تم الانتهاء من تنفيذ مشرعات بمبلغ 117,6مليون جنيه، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من تطوير 10 فروع بالشركة فى نطاق المحافظات الثلاثة.