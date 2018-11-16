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الجمعة، 16 نوفمبر 2018 01:33 م
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بمشاركة أكثر من 500 شركة.. معرض Cairo ict يفتتح أعماله فى 26 نوفمبر

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 12:00 م
بمشاركة أكثر من 500 شركة.. معرض Cairo ict يفتتح أعماله فى 26 نوفمبر معرض Cairo ICT فى دورات سابقة
كتبت هبة السيد
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تنطلق الدورة 22 من معرض القاهرة الدولى للاتصالات Cairo ICT، فى الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر بمركز مصر، للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة أكثر من 500 شركة عالمية ومحلية وشركات ناشئة.
 
وحظى المعرض على مدار 5 سنوات الماضية برعاية الرئيس عبد ألفتاح السيسى، كما افتتحه الرئيس خلال 4 سنوات الماضية وأطلق خلاله العديد من المبادرات لتدريب الشباب وانشاء المناطق التكنولوجية ونشر الإبداع وريادة الأعمال ومبادرة تصنيع وتصميم الاليكترونيات.
 
ويتضمن المعرض نحو 8 معارض إضافية لأول مرة ومنهم معرض تكنولوجيا الأمن والسلامة وساحة الابتكار والشمول المإلى والمدن الذكية وتكنولوجيا النقل والمواصلات والتعليم بالإضافة إلى الجناح الحكومى.
 
ومن المرجح أن يتم إطلاق العديد من المبادرات الهامة خلال فعاليات المعرض والإعلان عن تنفيذ تكليفات الجورة السابقة بنشر ساحات الإبداع فى الجامعات المصرية وتوطين صناعة التكنولوجيا وتعزيز الاستثمار فى المناطق التكنولوجية وافتتاح ثلاث مراكز للبحث والتطوير لصناعة الإليت ونيات لأول مرة فى ثلاث مناطق تكنولوجية. 
 
 
 

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معرض القاهرة للاتصالات

الأمن والسلامة

صناعة الاليكترونيات

ساحات الإبداع

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