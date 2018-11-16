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بلتون: قرار البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة متوقع

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 05:00 م
بلتون: قرار البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة متوقع طارق عامر محافظ البنك المركزى
كتب هانى الحوتى
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قال بنك الاستثمار بلتون، إن قرار البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة، جاء وفقاً لتوقعاته، حيث لم يرى الارتفاع الأخير للتضخم يدعو للقلق لأنه ناتج عن عوامل موسمية متوقع أن تتلاشى، خاصة وأن التضخم الأساسي ظل مستقر نسبياً، أقل من %10، وهو ما أكده بيان البنك المركزى، حيث توقع احتواء الضغوط التضخمية الرئيسية نظراً لأن ارتفاعه خلال الشهرين الماضي كان ناتجاً عن الطبيعة المؤقتة لأزمات المعروض المتعلقة بالخضروات.
 
قررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي أمس الخميس، الإبقاء على سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية دون تغيير عند مستوى 16.75 % و17.75 % و17.25% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.
 
 
 
وأضاف بلتون، أنه لا يتوقع أن يظل التضخم في نطاق هدف البنك المركزي خلال الربع الرابع لعام 2018، مع غياب العوامل المساعدة على الرغم من تباطؤ أسعار الفائدة الشهرية، في الوقت نفسه، أكد البنك المركزي المصري أن أسعار الفائدة الحالية تحافظ على مستوى التضخم أقل من 10% لحين انتهاء آثار إجراءات خفض عجز الموازنة.
 
وأبقى بلتون، على رؤيته باستقرار ظروف أسعار الفائدة حتى النصف الثاني من عام 2018، على الجانب الآخر، ترتفع عائدات سندات الخزانة بشكل مستمر، أعلى من المستويات التي كانت عليها قبل خفض أسعار الفائدة، بصرف النظر عن اتجاه سياسة أسعار الفائدة.
 
 
كما أبقى بلتون، على استقرار العائدات عند مستويات أعلى من 19%، مما سيحافظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدخل الثابت المصرية بين السياسات النقدية التضييقية في الأسواق الناشئة.
 
 
 

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