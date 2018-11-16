بطاقات حصول الأطفال على خدمات طبية مميزة بــ 5 آلاف وحدة × 6 معلومات

كتب وليد عبد السلام

تسعى وزارة الصحة ممثلة فى قطاع الرعاية الأولية ، لتوفير خدمات مميزة للأم والطفل فى أكثر من 5 آلاف وحدة صحية بالجمهورية ما دفعها إلى إصدار بطاقات صحية جديدة للأطفال، تضمن الحصول على خدمات ذات جودة عالية فى السنوات الأولى من العمر ، ويستعرض "اليوم السابع" فى السطور المقبلة تحليلا معلوماتيا حول البطاقات الصحية الجديدة وآليات تداولها والتعامل بها داخل الوحدات الصحية المختلفة .