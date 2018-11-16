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بطاقات حصول الأطفال على خدمات طبية مميزة بــ 5 آلاف وحدة × 6 معلومات

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 07:33 م
بطاقات حصول الأطفال على خدمات طبية مميزة بــ 5 آلاف وحدة × 6 معلومات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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تسعى وزارة الصحة ممثلة فى قطاع الرعاية الأولية ، لتوفير خدمات مميزة للأم والطفل فى أكثر من 5 آلاف وحدة صحية بالجمهورية ما دفعها إلى إصدار بطاقات صحية جديدة للأطفال، تضمن الحصول على خدمات ذات جودة عالية فى السنوات الأولى من العمر ، ويستعرض "اليوم السابع" فى السطور المقبلة  تحليلا معلوماتيا حول البطاقات الصحية الجديدة وآليات تداولها والتعامل بها داخل الوحدات الصحية المختلفة .
 
 
1- تتيح البطاقات الحصول على خدمات ذات جودة عالية فى السنوات الأولى من العمر.
 2- تستخدم خلال السنوات الخمس الأولى من عمر الطفل.
3- البطاقات تعزز خدمات تنظيم الأسرة والترويج  لمبادرة "2 كفاية" وتوجيه رسائل لمكافحة ظاهرة ختان للإناث.
4- البطاقات الصحية الجديدة ستكون أداة تواصل فعالة للوصول بمجموعة من الرسائل الصحية والتربوية الهامة إلى أولياء الأمور. 
5- البطاقات الصحية تصل لما يقرب من 3 ملايين منزل سنوياً.
6- يدرج بها العديد من الرسائل حول ممارسات التغذية السليمة والتفاعل الجيد مع الطفل.
 

 


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