بطاقات حصول الأطفال على خدمات طبية مميزة بــ 5 آلاف وحدة × 6 معلومات

تسعى وزارة الصحة ممثلة فى قطاع الرعاية الأولية ، لتوفير خدمات مميزة للأم والطفل فى أكثر من 5 آلاف وحدة صحية بالجمهورية ما دفعها إلى إصدار بطاقات صحية جديدة للأطفال، تضمن الحصول على خدمات ذات جودة عالية فى السنوات الأولى من العمر ، ويستعرض "اليوم السابع" فى السطور المقبلة تحليلا معلوماتيا حول البطاقات الصحية الجديدة وآليات تداولها والتعامل بها داخل الوحدات الصحية المختلفة .
1- تتيح البطاقات الحصول على خدمات ذات جودة عالية فى السنوات الأولى من العمر.
2- تستخدم خلال السنوات الخمس الأولى من عمر الطفل.
3- البطاقات تعزز خدمات تنظيم الأسرة والترويج لمبادرة "2 كفاية" وتوجيه رسائل لمكافحة ظاهرة ختان للإناث.
4- البطاقات الصحية الجديدة ستكون أداة تواصل فعالة للوصول بمجموعة من الرسائل الصحية والتربوية الهامة إلى أولياء الأمور.
5- البطاقات الصحية تصل لما يقرب من 3 ملايين منزل سنوياً.
6- يدرج بها العديد من الرسائل حول ممارسات التغذية السليمة والتفاعل الجيد مع الطفل.
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