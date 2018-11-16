انطلاق فعاليات مهرجان الفراعنة الدولى 2018 من الفيوم

الفيوم - رباب الجالي

انطلقت صباح اليوم فعاليات مهرجان الفراعنة الدولي 2018 ، الذى تنظمه الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالتعاون مع محافظة الفيوم.

بدأت فعاليات مهرجان السباق من أمام هرم هوارة بمحافظة الفيوم مروراً بهرم ميدوم وهرم الليشت ومنطقة دهشور وصولاً إلى هرم سقارة بمحافظة الجيزة بمسافة 100 كم.

شارك فى السباق 283 متسابقاً يمثلون 13 دوله عربية واجنبية هى مصروالسعودية وجنوب أفريقيا و الولايات المتحده الأمريكية وإنجلترا وفرنسا واليابان وبولندا والدنمارك واسكتلندا وبلجيكا وليتوانيا وسويسرا والسعودية وجنوب أفريقيا ومصر، كما أن المهرجان يضم سباق فردي وسباق مجموعات بالتتابع، وقد بدأ السباق من محافظة الفيوم ب50 متسابقا.

من جانبه أكد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم أن استضافة الفيوم لمثل هذه الفعاليات يسهم فى تنشيط حركة السياحة وتشجيع الأجانب على زيارة مصر بشكل عام والفيوم بشكل خاص، كما أن مشاركة المتسابقين الأجانب فى هذا السباق خير دليل على احترام العالم لمصر وحضارتها وتأكيد على أن مصر ستظل دائماً وأبداً واحة الأمن والأمان.

كما أكد حرص المحافظة على استغلال المقومات الطبيعية والأثرية التى تتمتع بها.