اليوم.. انتهاء الفعاليات الرسمية للأسبوع المالى والمصرفى العربى فى بيروت

رسالة بيروت – أحمد يعقوب

تختتم اليوم الجمعة، فى العاصمة اللبنانية بيروت، فعاليات الأسبوع المالى والمصرفى العربى وبمشاركة أكثر من 700 شخصية قيادية مصرفية ومالية ومحافظى بنوك مركزية ووزراء تخطيط ومال واقتصاد عرب، حيث تنتهى فعاليات مؤتمر اتحاد المصارف العربية المؤتمر المصرفى العربى السنوى للعام 2018 بدورته 24 فى العاصمة اللبنانية بيروت يومى 15 و16 نوفمبر الجارى.

وعلى هامش المؤتمر كرم الاتحاد الدكتور عبد الرحمن عبد الله الحميدى، مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى بمنحه جائزة "الرؤية القيادية لعام 2018" ويشهد الموتمر مشاركة وفد رفيع المستوى من قيادات القطاع المصرفى المصرى.