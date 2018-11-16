video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 16 نوفمبر 2018 10:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المجر على أعتاب أزمة جديدة مع الاتحاد الأوروبى

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 10:36 ص
المجر على أعتاب أزمة جديدة مع الاتحاد الأوروبى فيكتور أوربان
كتبت - سالى حسام
إضافة تعليق
ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن الاتحاد الأوروبى على أعتاب مشكلة جديدة فى المجر بجانب مشاكل الهجرة المعروفة، بعد طلب رئيس وزراء مقدونيا السابق نيكولا جروفسكى اللجوء للمجر
 
وبحسب الصحيفة فإن رئيس وزراء مقدونيا السابق نيكولا جروفسكى طلب اللجوء فى المجر للابتعاد عن تهم الفساد التى تلاحقه فى بلاده، وذلك بعدما تأكد مساء الخميس، إن جروفسكى دخل حدود "الجبل الأسود" وقام بتسجيل الدخول للسفارة المجرية هناك، رغم أنه كان يفترض أن يظهر أمام القضاء يوم الجمعة حتى يبدأ تنفيذ عقوبة السجن لمدة عامين.
 
وكان تم الحكم على جروفسكى بالإدانة فى قضية "المرسيدس" والتى قام فيها بشراء مرسيدس مضادة للرصاص بقيمة 580 ألف يورو، بأموال عامة، وهى واحدة من 5 قضايا فساد ضده.
 
وفى الوقت الحالى تم منح جروفسكى إذنا بالبقاء فى سفارة المجر، بينما يتم النظر فى طلب اللجوء.
 
ويقول حزب فيكتور أوربان إن جروفسكى فى خطر الملاحقة من حكومة يسارية فى بلاده تحت نفوذ رجل الأعمال اليهودى جورج سوروس.
 
والمعروف أن أوربان وجروفسكى اتفقا كثيرا فى لهجة الهجوم على الملياردير سوروس بدعوى أنه السبب فى دفع أوروبا لاستقبال المهاجرين واللاجئين بأعداد كبيرة، ولذا يريد أوربان مساعدة حليفه.
 
لكن منح جروفسكى طلب اللجوء من شأنه أن يزيد التوتر فى العلاقات بين المجر والاتحاد الأوروبى حيث أن هناك خلافات بالفعل حول رفض المجر سياسة استقبال المهاجرين.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. المئات يحتفلون بالذكرى الـ62 للثورة الهنجارية بالمجر

صور.. مظاهرات بالمجر احتجاجا على قانون يحظر النوم بالشوارع

المجر تطرد القنصل الأوكرانى بعد خطوة مماثلة من كييف

فيكتور أوربان

المجر

الاتحاد الأوروبى

الهجرة

جورج سوروس

جروفسكى




لا تفوتك
غلق جزئى لكوبرى الجلاء فى الاتجاهين اليوم وحتى الأحد

غلق جزئى لكوبرى الجلاء فى الاتجاهين اليوم وحتى الأحد

السلطات السعودية تحقق مع "مختل عقليا" بعد قتله صيدلى مصرى بـ"جازان"

السلطات السعودية تحقق مع "مختل عقليا" بعد قتله صيدلى مصرى بـ"جازان"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

اليوم.. قطع المياه عن مناطق بالعجوزة وإمبابة لمدة 5 ساعات

اليوم.. قطع المياه عن مناطق بالعجوزة وإمبابة لمدة 5 ساعات

حسام غالي يستقيل من عمله في الأهلي.. وفضل يعتذر عن الاستمرار

حسام غالي يستقيل من عمله في الأهلي.. وفضل يعتذر عن الاستمرار

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة