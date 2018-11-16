المجر على أعتاب أزمة جديدة مع الاتحاد الأوروبى

كتبت - سالى حسام

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن الاتحاد الأوروبى على أعتاب مشكلة جديدة فى المجر بجانب مشاكل الهجرة المعروفة، بعد طلب رئيس وزراء مقدونيا السابق نيكولا جروفسكى اللجوء للمجر

وبحسب الصحيفة فإن رئيس وزراء مقدونيا السابق نيكولا جروفسكى طلب اللجوء فى المجر للابتعاد عن تهم الفساد التى تلاحقه فى بلاده، وذلك بعدما تأكد مساء الخميس، إن جروفسكى دخل حدود "الجبل الأسود" وقام بتسجيل الدخول للسفارة المجرية هناك، رغم أنه كان يفترض أن يظهر أمام القضاء يوم الجمعة حتى يبدأ تنفيذ عقوبة السجن لمدة عامين.

وكان تم الحكم على جروفسكى بالإدانة فى قضية "المرسيدس" والتى قام فيها بشراء مرسيدس مضادة للرصاص بقيمة 580 ألف يورو، بأموال عامة، وهى واحدة من 5 قضايا فساد ضده.

وفى الوقت الحالى تم منح جروفسكى إذنا بالبقاء فى سفارة المجر، بينما يتم النظر فى طلب اللجوء.

ويقول حزب فيكتور أوربان إن جروفسكى فى خطر الملاحقة من حكومة يسارية فى بلاده تحت نفوذ رجل الأعمال اليهودى جورج سوروس.

والمعروف أن أوربان وجروفسكى اتفقا كثيرا فى لهجة الهجوم على الملياردير سوروس بدعوى أنه السبب فى دفع أوروبا لاستقبال المهاجرين واللاجئين بأعداد كبيرة، ولذا يريد أوربان مساعدة حليفه.

لكن منح جروفسكى طلب اللجوء من شأنه أن يزيد التوتر فى العلاقات بين المجر والاتحاد الأوروبى حيث أن هناك خلافات بالفعل حول رفض المجر سياسة استقبال المهاجرين.