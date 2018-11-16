القبض على عاطل بحوزته 3 كيلو حشيش بالخصوص

كتب نيفين طه

ألقت مباحث القليوبية القبض على عاطل وبحوزته 3 كيلو جرامات لمخدر الحشيش بقصد الاتجار بدائرة قسم الخصوص وتولت النيابة التحقيق

تلقي اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية ،اخطارا من العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائيه بضبط المدعو "عياد م. ر" 59 سنه عاطل ، مقيم بدائرة القسم ، سبق اتهامه فى 7 قضايا "مخدرات، خيانة أمانة"،حال إستقلاله السيارة رقم (ط ق س 256).. وبحوزته 30 قطعة من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام ،وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتولت النيابة التحقيق.