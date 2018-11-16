الغرفة التجارية: استقرار أسعار الخضروات فى السوق والبطاطس ما بين 6 و 9 جنيهات

كتب – إسلام سعيد

قال حاتم نجيب نائب رئيس اتحاد سوق العبور وعضو شعبة الخضروات فى الغرفة التجارية، إن أسعار الخضروات تشهد ثبات فى الأسواق خلال اليوم الجمعة 15، مشيرا إلى أن الأسعار مستقرة منذ يوم الأربعاء حيث سجل سعر كيلو الطماطم ما بين 2.5 إلى 4 جنيهات، والبطاطس ما بين 6 إلى 9 جنيهات والبصل سجل 3 إلى 5.5 جنيه للكيلو فى سوق العبور.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن أسعار الكوسة مستقرة عند 3-6 جنيهات للكيلو، والجزر سجل 2.25 إلى 4.75 جنيه والفاصوليا 5 إلى 8 جنيهات والبذنجان بلدى ما بين 1 إلى 3 جنيهات والملوخية 3 جنيهات.

يشار إلى أن أسعار سوق العبور هى أسعار للجملة بحيث تنزل إلى الأسواق بعد إضافة هوامش ربح التجار عليها والتى تختلف من منطقة إلى أخرى.