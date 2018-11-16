السلطات التركية تنفذ حملة اعتقالات فى القوات الجوية والبرية

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نفذت السلطات التركية اليوم الجمعة حملة اعتقالات فى القوات الجوية والبرية على خلفية تحركات الجيش التى وقعت منتصف عام 2016.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن الاعتقالات تستهدف أنصار الداعية التركى فتح الله جولن الذى تتهمه تركيا بالتورط فى تحركات الجيش، فى وقت ينفى فيه ضلوعه فى هذا الأمر.

وتنفذ الشرطة التركية حملة اعتقالات واسعة لمؤيدى جولن بشكل منتظم منذ 2016، طالت عشرات الآلاف من الموظفين بتهم الاتصال بجولن الذى ينفى دائما كافة الاتهامات الموجهة إليه.

يذكر أن الحلفاء الغربيين لتركيا كانوا قد وجهوا انتقادات إلى تركيا بسبب حملات الاعتقال والقمع التى أجرتها بالبلاد، لا سيما أثناء حالة الطوارئ التى استمرت حتى يوليو الماضي.