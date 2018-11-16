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الرئيس التونسى: ما حققناه فى مجال الحريات والاستثمار أعاد ثقة المستثمرين

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 08:12 م
الرئيس التونسى: ما حققناه فى مجال الحريات والاستثمار أعاد ثقة المستثمرين الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى
تونس (أ ش أ)
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أكد الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى، أن ما حققته تونس من خطوات مهمة فى مجال الحريات وتكريس الديمقراطية وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار أدى إلى عودة الثقة فى البلاد كوجهة جاذبة للاستثمار والسياحة.

وقال الرئيس التونسى -خلال استقباله اليوم الجمعة بقصر قرطاج عددا من رؤساء الوفود المشاركة فى الدورة الـ22 لمنتدى "فيتيراليا " الذى تنظمه كونفدرالية المؤسسات المواطنة الدولية "كوناكت انترناشونال"- إن القطاع الخاص يقوم بدور مهم فى مساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية وتوفير فرص عمل.

وأكد تقديره لمؤسسة "كوناكت" لتنظيم المنتدى لأهميته فى تعزيز فرص الشراكة والتسويق لتونس كوجهة استثمارية واعدة، وأوضح أن استدامة التجربة الديمقراطية فى تونس مرتبط بانجاح الانتقال والنمو الاقتصادى المنشود.

وأثنى السبسى على الدور المحورى للمرأة التونسية فى مختلف قطاعات الإنتاج ومساهمتها الفعالة فى تطوير المجتمع والنهوض به، مثمنا تكريم عدد من السيدات خلال المنتدى ،مؤكدا حاجة تونس إلى كافة أبنائها داخل أرض الوطن وخارجه وإلى دعم أشقائها وأصدقائها وشركائها الاقتصاديين.

 


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