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الدفاع البلجيكية تخطط لتوظيف أكثر من 2000 شخص لسد العجز فى إقليم فلورين

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 12:34 م
الدفاع البلجيكية تخطط لتوظيف أكثر من 2000 شخص لسد العجز فى إقليم فلورين الجيش البلجيكى - ارشيفية
كتب: أحمد علوى
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اعلنت وزارة الدفاع البلجيكية توظيف أكثر 2035 جنديًا فى عام 2019، حيث يجب ملء أكثر من 200 من هذه الوظائف الشاغرة فى مقاطعة نامور ، وبصورة أدق فى بعض مناطق اقليم فلورين.

ويخطط الجيش البلجيكى لتوظيف أكثر من 2000 شخص فى العام المقبل بـ 10 ٪ فى هذه الوحدة من الجنود الجدد لتعزيز موقعين فى نامور، هما  "قاعدة فلورين الجوية" و"مركز فلاوين باراكوماندوس".

وسيكشف مسئول من الدفاع البلجيكية عن تفاصيل للعديد من الفرص والمبادرات المهنية العسكرية فى عام 2019 لتوسيع الاحتياطى وتحسين التدريب الأساسي.

 


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