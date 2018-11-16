video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 16 نوفمبر 2018 10:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الحكم على 6 أشخاص بالسجن مدى الحياة فى قضية الهجوم على مطار إسطنبول

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 09:39 م
الحكم على 6 أشخاص بالسجن مدى الحياة فى قضية الهجوم على مطار إسطنبول مطار إسطنبول
أنقرة (رويترز)
إضافة تعليق

قالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية اليوم الجمعة، إن محكمة تركية عاقبت 6 متهمين بالسجن مدى الحياة لإدانتهم فى قضية الهجوم الذى استهدف مطار أتاتورك فى إسطنبول عام 2016 وأوقع 45 قتيلا.

ولم تعلن أى جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذى شمل 3 تفجيرات فى المطار، لكن تركيا تقول إن المتهمين أعضاء فى تنظيم داعش الإرهابى، وشهدت تركيا هجمات أخرى فى ذلك العام نسبت للتنظيم.

وقالت الوكالة إن المتهمين الستة عوقبوا بالسجن مدى الحياة دون عفو عن أى جزء من العقوبة بعد إدانتهم بالقتل والسعى لتقويض النظام الدستورى فى البلاد.

وأضافت أن 46 متهما قدموا للمحاكمة فى القضية بتهم تتعلق بالإرهاب وتشمل الانتماء لتنظيم إرهابى مسلح وتشكيل وإدارة جماعة إرهابية.

لكن الوكالة لم تذكر شيئا عن الأحكام الصادرة على باقى المتهمين الذين قالت إن بينهم 16 روسيا فى حين أن الباقين من الشيشان وتونس ومصر والجزائر وسوريا وتركيا.  

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تركيا تسجن 24 من عمال مطار اسطنبول لحين محاكمتهم

الشرطة التركية تعتقل مئات المحتجين على ظروف العمل بمطار اسطنبول الجديد

شرطة أردوغان تطلق قنابل الغاز على عمال مطار إسطنبول بعد إضرابهم

تركيا

اخبار تركيا

مطار اسطنبول

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
القوى العاملة: الثلاثاء إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى

القوى العاملة: الثلاثاء إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى

مصرع عامل مصرى فى الكاميرون أثناء إنشاء أحد ملاعب كأس الأمم الأفريقية

مصرع عامل مصرى فى الكاميرون أثناء إنشاء أحد ملاعب كأس الأمم الأفريقية

فى أول ندوة مع صحيفة مصرية منذ تولى منصبه.. سفير اليابان لـ«اليوم السابع»: إصلاحات القاهرة الاقتصادية شجاعة.. ماساكى نوكى يؤكد: شركاتنا مهتمة بالسوق المصرى وإمكانياته.. واستقرار مصر ورخاؤها يصب فى مصلحة العالم

فى أول ندوة مع صحيفة مصرية منذ تولى منصبه.. سفير اليابان لـ«اليوم السابع»: إصلاحات القاهرة الاقتصادية شجاعة.. ماساكى نوكى يؤكد: شركاتنا مهتمة بالسوق المصرى وإمكانياته.. واستقرار مصر ورخاؤها يصب فى مصلحة العالم

"وحشونا الحبايب" الحلقة الأولى.. بين المرض والاكتئاب والاعتزال والحجاب كيف يقضى النجوم الغائبون أوقاتهم؟.. كيف تأثرت سهير البابلى بنصائح الشعراوى؟.. وأسرار عزلة شريفة فاضل.. لماذا ابتعدت البسكوتة شويكار؟

"وحشونا الحبايب" الحلقة الأولى.. بين المرض والاكتئاب والاعتزال والحجاب كيف يقضى النجوم الغائبون أوقاتهم؟.. كيف تأثرت سهير البابلى بنصائح الشعراوى؟.. وأسرار عزلة شريفة فاضل.. لماذا ابتعدت البسكوتة شويكار؟

فيديو.. "هاتريك" يفصل نيمار عن وصافة بيليه التاريخية مع البرازيل

فيديو.. "هاتريك" يفصل نيمار عن وصافة بيليه التاريخية مع البرازيل

للفلاحين فقط.. 10 نصائح مهمة من "الفاو" للحفاظ على صحة الإنسان والحيوان

للفلاحين فقط.. 10 نصائح مهمة من "الفاو" للحفاظ على صحة الإنسان والحيوان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة