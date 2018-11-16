الحكم على 6 أشخاص بالسجن مدى الحياة فى قضية الهجوم على مطار إسطنبول

أنقرة (رويترز)

قالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية اليوم الجمعة، إن محكمة تركية عاقبت 6 متهمين بالسجن مدى الحياة لإدانتهم فى قضية الهجوم الذى استهدف مطار أتاتورك فى إسطنبول عام 2016 وأوقع 45 قتيلا.

ولم تعلن أى جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذى شمل 3 تفجيرات فى المطار، لكن تركيا تقول إن المتهمين أعضاء فى تنظيم داعش الإرهابى، وشهدت تركيا هجمات أخرى فى ذلك العام نسبت للتنظيم.

وقالت الوكالة إن المتهمين الستة عوقبوا بالسجن مدى الحياة دون عفو عن أى جزء من العقوبة بعد إدانتهم بالقتل والسعى لتقويض النظام الدستورى فى البلاد.

وأضافت أن 46 متهما قدموا للمحاكمة فى القضية بتهم تتعلق بالإرهاب وتشمل الانتماء لتنظيم إرهابى مسلح وتشكيل وإدارة جماعة إرهابية.

لكن الوكالة لم تذكر شيئا عن الأحكام الصادرة على باقى المتهمين الذين قالت إن بينهم 16 روسيا فى حين أن الباقين من الشيشان وتونس ومصر والجزائر وسوريا وتركيا.