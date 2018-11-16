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الجيش السورى يحبط محاولة تسلل للإرهابيين بريف حماة الشمالى الغربى

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 07:33 م
الجيش السورى يحبط محاولة تسلل للإرهابيين بريف حماة الشمالى الغربى الجيش السورى
حماة (أ ش أ)
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تمكنت قوات الجيش السورى من إحباط محاولة تسلل لمجموعة إرهابية باتجاه إحدى النقاط العسكرية وذلك فى محيط بلدة السرمانية بريف حماة الشمالى الغربى.

وقال مصدر عسكرى لوكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الجمعة، "إن مجموعة إرهابية حاولت التسلل إلى إحدى نقاطنا المتقدمة فى محيط بلدة السرمانية حيث تصدت عناصر النقطة للهجوم وكبدت الإرهابيين المهاجمين خسائر كبيرة وأوقعتهم بين قتيل ومصاب".

وأضاف أن الاشتباك المباشر مع الإرهابيين أدى إلى استشهاد وإصابة بعض الجنود .

 

 


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