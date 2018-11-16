الجزائر تطلق طابع بريد تذكارى بمناسبة الذكرى الـ30 لإعلان قيام دولة فلسطين

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أطلقت الجزائر، اليوم الخميس، طابع بريد تذكارى بمناسبة الذكرى الثلاثين لإعلان قيام دولة فلسطين.

وشهدت ولاية أدرار الجزائرية، اليوم، الاحتفالات الرسمية بالذكرى الثلاثين لإعلان قيام دولة فلسطين ، حيث تم إصدار طابع بريدى تخليدًا لهذه الذكرى تحت إشراف وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الرقمنة الجزائرية هدى إيمان، فرعون وسفير فلسطين بالجزائر لؤى عيسى.

وأشاد السفير الفلسطينى - فى كلمة له خلال الاحتفال - بالتضامن الراسخ بين الشعبين الجزائرى والفلسطينى الذى يبعث الأمل دوما فى الشعب الفلسطينى لمواصلة النضال من أجل الاستقلال رغم المناورات العالمية التى تحاك ضده، معربًا عن سعادته بمشاركة هذه المناسبة التاريخية مع الجزائريين بما يؤكد تلاحم الشعبين الشقيقين.