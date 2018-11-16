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التليفزيون الإسرائيلى: الأمم المتحدة ستصوت ضد قرار بشأن الجولان المحتلة

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 12:04 م
التليفزيون الإسرائيلى: الأمم المتحدة ستصوت ضد قرار بشأن الجولان المحتلة الجولان
كتب: أحمد علوى
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قررت الولايات المتحدة الأمريكية، الخروج عن الموقف الذى تبنته، فى السنوات الماضية، بالامتناع عن التصويت على قرار "الجولان السورى المحتل"، الذى تعتمده الجمعية العامة للأمم المتحدة سنويا.

وذكرت القناة العاشرة العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة قررت التصويت ضد هذا القرار، الذى يؤكد أن مرتفعات الجولان هى أراضى سورية، تحتلها إسرائيل.

وأفادت القناة العبرية على موقعها الإلكترونى، بأنه سيجرى التصويت على هذا القرار، اليوم الجمعة، فيما شكرت إسرائيل الولايات المتحدة على قرارها، وباركت القرار، واعتبرته قرارا تاريخيا، إذ فى كل مرة يتم التصويت على القرار تمتنع واشنطن، ولكنها قررت هذه المرة التصويت ب"لا".

كانت الحكومة الإسرائيلية احتلت مرتفعات الجولان السورية، في عام 1967، وضمتها بقانون، في عام 1981، وشرعت في العام الماضي في مطالبة الولايات المتحدة بالموافقة على ضم مرتفعات الجولان إلى تل أبيب.

ولم توافق الولايات المتحدة رسميا على الطلب الإسرائيلي بضم الجولان، ولكنها قررت، الجمعة، تغيير موقفها بشأن التصويت على القرار الأممي.

بدورها، قالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، إن "الولايات المتحدة ستصوت بلا".

وأضافت القناة العبرية أن البعثة الأمريكية أوضحت أنه "في السنوات السابقة امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على هذا القرار. ولكن، نظرا إلى انحياز القرار المعادي لإسرائيل، فضلا عن عسكرة حدود الجولان السوري، والأزمة الإنسانية المتفاقمة، فقد قررت الولايات المتحدة التصويت ضد القرار هذا العام"، حسب قولها.   

 

 


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