"التعليم" تبحث احتياجات محافظات الصعيد من المدارس والمعلمين

كتب محمود طه حسين

فى إطار خطة الحكومة لتنمية الصعيد، تبحث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى احتياجات المحافظات بالصعيد من مدارس وفصول، ونسب العجز فى المعلمين ونسب الاستيعاب فى مرحلة رياض الأطفال والتلاميذ بشكل عام ونسب التسرب من المدارس وخلافه.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لـ"اليوم السابع"، إنه فى إطار خطة الحكومة لتنمية الصعيد سوف تحدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى احتياجاتها فى الصعيد من فصول ومدارس ونسب الاستيعاب بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، وما يتعلق بالمنظومة التعليمية بشكل كامل.

وأوضحت المصادر، إنه سيتم التنسيق بين عدة إدارات وقطاعات فى الوزارة لتحديد الاحتياجات الفعلية بالتنسيق مع مدير مديرية سوهاج ومحافظات أخرى، إضافة إلى الأبنية التعليمية والتعليم الأساسى.