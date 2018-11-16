الاتحاد الأوروبى: العراق يمكن أن يلعب دورا هاما فى مد جسور التعاون فى المنطقة

بغداد (أ ش أ)

أكدت الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى فيدريكا موجرينى لرئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى أن الاتحاد الأوروبى يتابع بارتياح خطوات تشكيل الحكومة العراقية والسعى لتجاوز المحاصصة فى اختيار الوزراء، مشيرة إلى أن العراق يمكن أن يلعب دورا هاما فى مد جسور التعاون فى المنطقة كلها.

وذكرت قناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم الجمعة أن عبد المهدى تلقى اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى فيدريكا موجرينى التى أبدت استعداد الاتحاد لدعم العراق سياسيا وماليا وأمنيا.

وقال بيان لمكتب عبد المهدى إن موجرينى أكدت دعم الاتحاد الأوروبى لـ "الرئيس شخصيا وللحكومة، وأن العمل مع العراق أولوية مهمة للاتحاد الأوروبى".

ودعت موجرينى رئيس الوزراء العراقى لزيارة الاتحاد الأوربى، كما دعاها عبد المهدى لزيارة العراق قريبا.