الإعدام لـ3 متهمين قتلوا "فكهانى" بعد اقتحام منزله لسرقته بمنشأة القناطر

كتب سليم على

شهدت منطقة منشأة القناطر ، جريمة قتل بشعة، حيث قام عاملين وميكانيكي بقتل بائع فاكهة مع سبق الإصرار والترصد، خلال قيامهم باقتحام منزله ومحاولة سرقته.

كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة، فى القضية رقم 9739 لسنة 2014 جنايات الجيزة، تفاصيل الواقعة، حيث قام كل من محمد رمضان،20سنة، عامل، محمد حازم، 20 سنة ميكانيكى، ومحمد شعبان، 20 سنة، عامل، بقتل المجنى عليه عماد إسماعيل، بائع فاكهة، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأنه حال تواجدهم داخل مسكنه ضاربين بخمور النسوة على وجوههم وحال نبشهم داخل غرف منزله، استشعر بهم المجنى عليه فلما هم بمقاومتهم تعدى عليه المتهم الاول وضربه على رأسه فشل مقاومته، وقام المتهم الثانى بتقييد قدميه وإحكام الثالث السيطرة على ذويه، فقام المتهم الاول بتوجيه عدة ضربات متتالية على رأسة أدت إلى وفاته فى الحال.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تسللوا إلى غرفة نومه وقام المتهم الثالث بإشهار سلاح ابيض "مطواه" صوب نعمة أحمد، زوجة المجنى عليه، وطالبين إياها بالكشف عن مكان تواجد النقود، فقاموا بسرقة مبلغ نقدى وقرط ذهبى وفروا هاربين.

تقول زوجة المجنى عليه خلال التحقيقات، بأنها حال سباتها والمجنى عليه، فوجئت بالمتهمين كاسيين وجوههم فتعدى أولهما على زوجها وكمم ثانيهما فمها وأشهر ثالثهما سلاحه الأبيض "مطواة" صوبها أمرينها بتسليم حصاد عمل زوجها، فانصاعت لإمرهم وأقصوها عقب ذلك بغرفة مجاورة وسمعت صوت تضاربهم، فتلصصت النظر على غرة منهم ووقفت على هويتهم بعد أن قاموا بنزع اقنعتهم .

وأكدت نجلة المجنى عليه " آية عماد" خلال التحقيقات أنها أبصرت المتهم الأول يحمل قالب طوب متعديا به على رأس والدها الأمر الذى أودى بحياته.

وقررت نيابة شمال الجيزة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، والتى بدورها أمرت بإحالة المتهمين الثلاثة إلى المفتى والنطق بالحكم يوم 15 يناير 2019 المقبل.