الإسكان تنفذ 15692 وصلة صرف صحى منزلية بتكلفة 105 ملايين جنيه بقرى أسيوط

كتب أحمد حسن

صرحت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، بأنه سيتم تنفيذ 15692 وصلة صرف صحى منزلية، لخدمة 109 آلاف مواطن من أهالى قرى محافظة أسيوط، بتكلفة إجمالية 105 ملايين جنيه، تم تخصيصها بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان، مشيراً إلى أن هذه الوصلات سيتم تنفيذها بعدد من مشروعات الصرف الصحى بقرى محافظة أسيوط، والتى يجرى الانتهاء من تنفيذها بمعرفة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، طبقاً للخطة الزمنية بنهاية عام 2018، وستدخل الخدمة قريباً.



وقال المهندس محمد صلاح الضوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد: تم تخصيص 40 مليون جنيه لتنفيذ 6 آلاف وصلة صرف صحى منزلية بمشروع صرف صحى قرية بنى مر - بمركز الفتح، لخدمة 27 ألف مواطن، وتخصيص 5 ملايين جنيه لتنفيذ 749 وصلة صرف صحى منزلية بمشروع صرف صحى قرية العونة - بمركز ساحل سليم، لخدمة 19 ألف مواطن، وتخصيص 8 ملايين جنيه لتنفيذ 1171 وصلة صرف صحى منزلية بمشروع صرف صحى قرية الخوالد - بمركز ساحل سليم، لخدمة 9 آلاف مواطن، وتخصيص 16 مليون جنيه لتنفيذ 2422 وصلة صرف صحى منزلية بمشروع صرف صحى قرية الشامية - بمركز ساحل سليم، لخدمة 16 ألف مواطن، وتخصيص 10 ملايين جنيه لتنفيذ 1500 وصلة صرف صحى منزلية بمشروع صرف صحى قرية بويط - بمركز ساحل سليم، لخدمة 9 آلاف مواطن، وتخصيص 6 ملايين جنيه لتنفيذ 850 وصلة صرف صحى منزلية بمشروع صرف صحى قرية بنى صالح - بمركز القوصية، لخدمة 5 آلاف مواطن، وتخصيص 5 ملايين جنيه لتنفيذ 750 وصلة صرف صحى منزلية بمشروع صرف صحى قرية أبوالأخرص - بمركز أبو تيج، لخدمة 3 آلاف مواطن، وتخصيص 15 مليون جنيه لتنفيذ 2250 وصلة صرف صحى منزلية بمشروع صرف صحى قريتى بنى مجد، وسراوة - بمركز منفلوط، لخدمة 21 ألف مواطن.



وناشد المهندس محمد صلاح الضوى جميع المواطنين بضرورة التوجه إلى المناطق التابعين لها، والتنسيق مع المسئولين بكل منطقة لإنهاء إجراءات التركيب، معلناً أنه سيتم تحصيل قيمة الوصلة المنزلية الواحدة من المواطن بالتقسيط على مدة 4 سنوات، تيسيراً على المواطنين.



وأوضح رئيس قطاع المشروعات بالشركة، أنه تم إعداد المقايسات اللازمة لتنفيذ وصلات الصرف الصحى المنزلية، وجارٍ التعاقد مع المقاولين لتنفيذ الوصلات ورفع العبء عن المواطنين، وذلك فى إطار حرص الشركة على حمايتهم من الأمراض والتلوث.



وأضاف رئيس قطاع المشروعات بالشركة: جارٍ طرح أعمال تنفيذ وصلات صرف صحى منزلية ببعض قرى ومراكز المحافظة فى مناقصة عامة ذات مظروف واحد، فى القريب العاجل، لاختيار أحد المقاولين، من ذوى الخبرة فى أعمال الصرف الصحى للقيام بأعمال التنفيذ، مع ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المقترحة للانتهاء من التنفيذ، والتى من بينها تنفيذ 3850 وصلة منزلية لقريتى بنى مجد، وسراوة – بمركز منفلوط، وقرية بنى صالح - بمركز القوصية، وقرية أبوالأخرس – بمركز أبوتيج، وتنفيذ 6 آلاف وصلة منزلية لقرية بنى مر – بمركز الفتح، وتنفيذ 5842 وصلة منزلية لقرى: بويط، العونة، الشامية، الخوالد – بمركز ساحل سليم.