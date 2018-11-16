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الجمعة، 16 نوفمبر 2018 09:09 م
خالد صلاح
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 09:05 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة
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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، رئيس الوزراء يشارك غدا نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة الاتحاد الأفريقى.

1
 

رئيس الوزراء يشارك غدا نيابة عن السيسى فى قمة الاتحاد الإفريقى

2
 

سامح شكرى يشارك بجلسة اعتماد مقررات الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية الاستثنائية

3
 

قنصلية مصر بجدة: نتابع تحقيقات مقتل صيدلى بجازان ونعمل لنقل جثمانه للقاهرة

4
 

سفير مصر بإثيوبيا: القاهرة حريصة على دفع العمل الإفريقى المشترك لآفاق أوسع

5
 

التعليم تكشف حقيقة "إلغاء المجانية" وتغيير مسمى الوزارة

6
 

تأخر إقلاع 9 رحلات من مطار القاهرة وإلغاء أخرى بسبب الصيانة وحالة الجو

7
 

القوى العاملة: الثلاثاء إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى

8
 

غدا.. طقس معتدل بكافة الأنحاء نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 25 درجة

9
 

نتنياهو: إجراء انتخابات مبكرة معناه وصول اليسار الراغب فى السلام مع فلسطين

10
 

الخطيب يبحث مع عرابى خطة تدعيم الأهلى بصفقات سوبر

 


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السيسى

قمة الاتحاد الإفريقى

مصطفى مدبولى

سامح شكرى

مطار القاهرة

المولد النبوى

طقس

الخطيب




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