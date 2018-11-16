استجابة لـ اليوم السابع.. محافظ سوهاج يوجه ببناء مسكن لعجوز

سوهاج – عمرو خلف

فى استجابة سريعة لما نشر على موقع اليوم السابع تحت عنوان "عجز تناشد محافظ سوهاج بناء مسكنها المنهار بسبب السيول" ، كلف الدكتور أحمد الانصاري محافظ سوهاج الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة ببحث حالة السيدة " زاهية"، 75 عاما، والتي تعيش بقرية الرياينة الحاجر التابعة لمركز ومدينة ساقلته، واتخاذ كافة الاجراءات لتقديم المساعدات اللازمة لهم .

وتبين أن السيدة " زاهية 75 عاما " تعانى من ظروف معيشية صعبة توفي زوجها منذ سنوات ولها 4 فتيات تزوجن جميعا وتعيش معها أصغرهن مطلقة ولها 5 أبناء وليس لديها دخل سوي معاش " 500 جنيه " فقط.

وأكد المحافظ علي مديرية التضامن الاجتماع ببحث حالة المواطنة " زاهية "، وسرعة التواصل مع احدي مؤسسات المجتمع المدني لإعادة تأهيل منزلها ، وبناء غرفة مناسبة لها للمعيشة وتوفير الأثاث والمستلزمات المنزلية ، خاصة مع حلول فصل الشتاء ، وتقديم المساعدات اللازمة لها ، وبحث إمكانية صرف معاش تكافل وكرامة لابنتها المطلقة التي تعول 5 أبناء

وقال الانصاري إن المحافظة حريصة علي تلبية احتياجات المواطنين وخاصة الحالات الإنسانية ، بالتوازي مع توجهات الدولة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية التى تهدف الى بناء الفرد والمجتمع من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة للمواطنين.