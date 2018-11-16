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إنفوجراف..كيف ارتفع معدل النمو الاقتصادى لـ5.3% خلال الربع الأول من 2018

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 07:21 م
إنفوجراف..كيف ارتفع معدل النمو الاقتصادى لـ5.3% خلال الربع الأول من 2018 الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
كتب محمد عبد العظيم
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اليوم السابع بلس

فى إطار عرض مؤشرات متابعة الإداء الاقتصادى خلال الربع الأول من العام المالى 2018/2019، بلغ معدل النمو الاقتصادى 5.3 % فى الربع الأول من العام المالى 2018/2019، مقارنة بـ 5.2 % فى الربع الأول من العام المالى الماضى 2017/2018.

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وجاءت القطاعات التى حققت أعلى معدلات نمو فى الربع الأول من 2018/2019،، الغاز بنسبة 21.8 %، والاتصالات بنسبة 16.5%، وقناة السويس بنسبة 12.3%، والتشييد والبناء بنسبة 6.0 %، بالإضافة إلى 73 % من المساهمة فى نمو الناتج المحلى خلال الربع الأول، حيث تأتى من عدة قطاعات مثل الغاز، وتجارة الجملة والتجزئة، والزراعة، والاتصالات، والأنشطة العقارية، والتحويلية الأخرى، وذلك حسبما ذكرت وزارة التخطيط فى إنفوجراف لها.

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