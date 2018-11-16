إنفوجراف..كيف ارتفع معدل النمو الاقتصادى لـ5.3% خلال الربع الأول من 2018

كتب محمد عبد العظيم

فى إطار عرض مؤشرات متابعة الإداء الاقتصادى خلال الربع الأول من العام المالى 2018/2019، بلغ معدل النمو الاقتصادى 5.3 % فى الربع الأول من العام المالى 2018/2019، مقارنة بـ 5.2 % فى الربع الأول من العام المالى الماضى 2017/2018.

وجاءت القطاعات التى حققت أعلى معدلات نمو فى الربع الأول من 2018/2019،، الغاز بنسبة 21.8 %، والاتصالات بنسبة 16.5%، وقناة السويس بنسبة 12.3%، والتشييد والبناء بنسبة 6.0 %، بالإضافة إلى 73 % من المساهمة فى نمو الناتج المحلى خلال الربع الأول، حيث تأتى من عدة قطاعات مثل الغاز، وتجارة الجملة والتجزئة، والزراعة، والاتصالات، والأنشطة العقارية، والتحويلية الأخرى، وذلك حسبما ذكرت وزارة التخطيط فى إنفوجراف لها.



