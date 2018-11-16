وأضاف جهاد - في تصريح أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقي - أنه سيتم تصدير وتسويق هذه الكمية من خلال شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

وكان العراق أعلن - في وقت سابق - استئناف صادراته من نفط كركوك، بعدما توقف قبل أكثر من عام بسبب خلاف بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان.