إخلاء سبيل مالكة حضانة التعذيب و مشرفتين بكفالة 500 جنيه

دينا الحسيني

قررت نيابة الرمل ثان، إخلاء سبيل مالكة حضانة بالإسكندرية بعد انتشار مقطع فيديو لتعذيب طفلة، وأمرت النيابة بإخلاء سبيل "ن م ع" و "م م ع" مشرفات بالحضانة بضمان مالى قدره 500 جنيه.

كما قررت النيابة صرف مالكة الحضانة "د ح ا" من ديوان القسم عقب التعهد اللازم عليها بالحضور عند طلبها ، وطلبت النيابة حضور والدة الطفلة ، وتتُشكيل لجنة من حماية الطفولة بوزارة التضامن الإجتماعي للإنتقال للحضانة محل الواقعة لفحص أعمالها الإدارية والمالية والفنية.

وكانت أجهزة الأمن بالأسكندرية قد رصدت عبر مواقع التواصل الاجتماعى تداول مقاطع فيديو علي المواقع الالكترونية واليوتيوب من قيام موظفي حضانة أطفال كائنة بدائرة قسم ثان الرمل بضرب وتعذيب أطفال الحضانة.

وتلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارا بورود بلاغاً من "م ا ع" قرر فيه بأن مقاطع الفيديو المشار إليها خاص بابنته، وإتهم مشرفتي الحضانة فى المحضر رقم 11121/2018 إداري قسم ثان الرمل كلاً من ..ن م ع ؛م م ع بالتعدي وإساءة معاملتها حال تواجدها بالحضانة.