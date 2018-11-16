أيمن اسماعيل: "إنديفور مصر" تحتفل بـ 10 أعوام رعاية لمجال ريادة الأعمال بمصر بحضور الدكتورة سحر نصر

كتب محمود الضبع - تصوير محمد فوزى

ـ أيمن إسماعيل: من الهام الربط بين قادة مجتمع الأعمال والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات الصاعدة الطموحة في محاولة لإضافة التنوع في السوق المصري الذي يحتاج إلى الطاقات الشابة

بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي المصرية، كضيفة شرف، احتفلت مؤسسة "إنديفور مصر" بمرور 10 أعوام على تقديمها لخدمات في مجال ريادة الأعمال والشركات والمشروعات الناشئة.

وذلك خلال فعالية Scale Up Egypt التي استضافت عددًاً كبيرًاً من المتحدثين وأصحاب قصص النجاح ومجموعة من رؤساء المؤسسات التي تتصدر مشهد ريادة الأعمال في مصر والشرق الأوسط.

وتحدث أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنديفور مصر، خلال هذا الملتقي عن إنجازات المؤسسة لعام 2017 وأعضاء شبكتها من العاملين في مجال ريادة الأعمال، حيث أكد إسماعيل على أهمية الربط بين قادة مجتمع الأعمال والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات الصاعدة الطموحة في محاولة لإضافة التنوع في السوق المصري الذي يحتاج إلى الطاقات الشابة.

حضر اللقاء نخبة من المتخصصين من هشام الخازندار مدير عام القلعة القابضة، وياسين عبد الغفار مدير عام سولاريس مصر، وغيرهم الكثيرين.

كما تناول الملتقى عددًا من المناقشات والجلسات التي تناولت موضوعات مثل تحفيز نمو بيئة الأعمال في مصر، وإتاحة المزيد من الفرص للوصول إلى ما يعرف ب "رأس المال الذكي"، كما ألقت الجلسات المزيد من الضوء على أهمية المشروعات والشركات التي تصنف بـ Scale-Up وهي الشركات ذات معدل نمو يصل إلى 20% على مدار السنوات الثلاث الماضية، حيث أن هذا التعبير قد صاغته شركة "إنديفور" نفسها.

أحمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة إنديفور مصر















































































