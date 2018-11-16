video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 16 نوفمبر 2018 03:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أصغر عضو فى الكونجرس: موظفو الكابيتول يظنون أننى متدربة

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 03:13 م
أصغر عضو فى الكونجرس: موظفو الكابيتول يظنون أننى متدربة ألكساندريا أوكازيو كورتيز
كتبت - سالى حسام
إضافة تعليق
فى أول أسبوع لها فى الكونجرس، شنت ألكسندريا أوكازيو كورتيز هجوما على موظفى مبنى الكونجرس والصحفيين الذين يعملون فيه واتهمتهم بالعنصرية ضد المرأة.
 
وبحسب صحيفة "ديلى ميل" فإن كورتيز أصغر عضوة فى الكونجرس والبالغة من العمر 29 عاما، اشتكت على تويتر من أن أول أسبوع لها فى عملها الجديد مليئ بالتصرفات العنصرية فكلما سألت عن غرفة من غرف النواب يتم توجيهها لغرفة زوجات وأزواج الأعضاء وأحيانا يتم توجيهها لغرفة الموظفين المتدربين.
 
هذا بجانب مشاجرتها مع أحد المراسلين فى الكابيتول حيث قالت إنها تعرضت للتوبيخ بسبب طريقة ملابسها لأنها كانت تحمل الجاكت ومعطف غالى الثمن.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن أحد الأشخاص الذين انتقدوا ملابس كورتيز كان مراسل صحيفة واشنطن اكزامنير، إيدى سكارى، والذى كتب عن كورتيز قائلا "موظفى مبنى كابيتول هيل أرسلوا لى هذه الصورة لأوكازيو كورتيز وسأقول لكم شيئا هذا الجاكت والمعطف لا يبدو أنه يخص بنت تعانى أزمة مالية".
تغريدة الصحفى
تغريدة الصحفى
 
ويقصد سكارى الإشارة لتصريحات كورتيز التى قالت إنها لم تحصل على راتب يمكنها من استئجار شقة فى العاصمة الأمريكية قبل دخول الكونجرس.
 
وردت كورتيز بالهجوم على الصحفى قائلة "لو ارتديت ملابس رديئة لقاموا بتصويرى من ظهرى وسخروا منى، ولو ارتديت أفضل ملابسى لقاموا بتصويرى من ظهرى وسخروا منى".
 
تغريدة كورتيز
تغريدة كورتيز
بعدها قام الصحفى بحذف التغريدة لكن كورتيز قالت "هل يظن أن بإمكانه إخفاء الأمر بحذف التغريدة، بلا اعتذار، لا أعتقد هذا، أنت صحفى وعلى القراء أن يعرفوا أنك متحيز".
 
وانضم لكورتيز مجموعة من أعضاء الكونجرس من النساء اللواتى روين أيضا قصص تعرضهن للعنصرية، منها أن النائبة جريس مينج قالت "مازالت أتعرض للتوقيف فى طرقات الكونجرس والبعض يعتقد أننى موظفة متدربة أو زوجة أحد الأعضاء، هذا ما يحدث لأى امرأة غير بيضاء فى الكونجرس".
 
تغريدة المعجم
تغريدة المعجم
 
وحتى موقع المعاجم Dictionary.com رد على الصحفى ويعيب عليه استخدام كلمة فتاة فى وصف كورتيز بتغريدة تقول "اسم Girl يقال للأطفال البنات حتى النمو، ولذا فإن كورتيز ليست بنتا".

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد.. اقتحام عضوة الكونجرس ألكسندريا أوكازيو كورتيز مكتب نانسى بيلوسى

ألكساندريا أوكازيو كورتيز

الكونجرس

الكابيتول

العنصرية ضد المرأة

اخبار العالم




لا تفوتك
غلق جزئى لكوبرى الجلاء فى الاتجاهين اليوم وحتى الأحد

غلق جزئى لكوبرى الجلاء فى الاتجاهين اليوم وحتى الأحد

السلطات السعودية تحقق مع "مختل عقليا" بعد قتله صيدلى مصرى بـ"جازان"

السلطات السعودية تحقق مع "مختل عقليا" بعد قتله صيدلى مصرى بـ"جازان"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

اليوم.. قطع المياه عن مناطق بالعجوزة وإمبابة لمدة 5 ساعات

اليوم.. قطع المياه عن مناطق بالعجوزة وإمبابة لمدة 5 ساعات

حسام غالي يستقيل من عمله في الأهلي.. وفضل يعتذر عن الاستمرار

حسام غالي يستقيل من عمله في الأهلي.. وفضل يعتذر عن الاستمرار

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة