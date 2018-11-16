أسعار الأسماك اليوم الجمعة 16-11-2018

كتبت – منى ضياء

استقرت أسعار بيع الأسماك للجملة اليوم الجمعة 16-11-2018، طبقا لبيانات أسعار سوق العبور، وسجل سعر بيع السمك البلطى ما بين 20 – 24.5 جنيها للكيلو بحسب النوع.

وسجل سعر فيليه البطلى ما بين 30 – 70 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 28 – 34 جنيها للكيلو، وسجل سعر المكرونة الخليجى ما بين 32 – 40 جنيها للكيلو، والمكرونة السويسى ما بين 59 – 65 جنيها للكيلو، فى حين يبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 – 25 جنيها للكيلو.

ويتراوح سعر الجمبرى المجمد ما بين 85 – 165 جنيها للكيلو، فى حين يتراوح سعر الجمركى غير المجمد ما بين 125 ويصل إلى 420 جنيها للكيلو بحسب الحجم.