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4 دول كبرى تضع خطة إنقاذ للوضع الاقتصادى والإنسانى باليمن فى اجتماع بالرياض

الخميس، 15 نوفمبر 2018 05:25 م
4 دول كبرى تضع خطة إنقاذ للوضع الاقتصادى والإنسانى باليمن فى اجتماع بالرياض السفير السعودى باليمن فى جانب من الاجتماع
كتبت إيمان حنا
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وضع كبار المسئولين والسفراء من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة فى الرياض عددا من الإجراءات والتدابير الرئيسية والعاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادى والإنسانى فى اليمن.

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السفير السعودى باليمن

 

جاء ذلك فى اجتماع للدول الأربعة أمس بالرياض ، وبحسب بيان صادر عن الاجتماع، فأنه وحتى اليوم تم اتخاذ عدد من الخطوات لمساعدة اقتصاد اليمن ودعم استقرار الريال اليمنى. وشملت هذه الإجراءات الوديعة من المملكة العربية السعودية بمبلغ 2 مليار دولار في البنك المركزي اليمني، متبوعة بمنحة قيمتها 200 مليون دولار من المملكة أيضاً إلى الحكومة اليمنية، وتبرع شهري بقيمة 60 مليون دولار من المشتقات النفطية لمولدات الكهرباء في المحافظات، بالإضافة إلى التمويل التنموي والدعم الإنساني السخي من جميع الدول الأربع. وأفاد البيان أن قيمة الريال اليمني والوضع الاقتصادي في اليمن ما زال هشاً مما يتطلب بذل جهود متضافرة لضمان الحفاظ على ما تحقق من مكاسب.

 

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إن الدول الأربع تحث المجتمع الدولى على زيادة دعمه لليمن. لقد وافقت دول الرباعية اليوم على تأسيس لجنة استشارية فنية تجتمع شهرياً بهدف الموافقة على اتخاذ تدابير إضافية لتحقيق استقرار العملة، وتعزيز إدارة تدفقات العملات الأجنبية، ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحسين إدارتها الاقتصادية.

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جانب من الاجتماع 

 

واتفقت الدول الأربع أيضا على دعم إنشاء برنامج تسهيلات تجارية ضمن مؤسسة التمويل الدولية وتحت إشراف البنك المركزي اليمني و تكثيف الدعم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن تدابير اقتصادية لبناء الثقة، مع القرار بأن المزيد من التدهور الاقتصادى قد يكون له تبعاته على العملية السياسية. وتقديم الدعم للحكومة اليمنية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، بما فى ذلك دفع أجور المدنيين من موظفى القطاع العام وفقا لقوائم الأجور للحكومة اليمنية لعام 2014م.

 

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اجتماع الرياض

أوضح البيان الصحفى أن هذه الالتزامات إلى تعزيز الاقتصاد الرسمى لليمن وتحسين القدرة الشرائية لجميع اليمنيين. وأكدت الدول الأربع أهمية التنمية الاقتصادية في التخفيف من حدة الوضع الإنسانى وشددت على أهمية الوصول الإنسانى والتجارى وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، كما التزمت بأن تجرى مناقشة أكثر تفصيلاً وعلى مستوى رفيع لهذه القضايا وغيرها من القضايا الإنسانية فى الأسابيع المقبلة.


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