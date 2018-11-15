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25 نوفمبر.. أولى جلسات طعن الإخوان على أحكام أحداث بنى سويف

الخميس، 15 نوفمبر 2018 11:49 ص
25 نوفمبر.. أولى جلسات طعن الإخوان على أحكام أحداث بنى سويف محمد بديع مرشد جماعة الاخوان-أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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حددت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدى ابوالعلا جلسة 25 نوفمبر أولى جلسات نظر طعن بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية وآخرين، على الأحكام المؤبد والمشدد فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث بنى سويف"، وينظر الطعن أمام دائرة الأحد "د".
 
وكانت قضت محكمة جنايات بنى سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة فى سبتمبر من العام الماضى برئاسة المستشار أحمد إبراهيم محمد وعضوية المستشارين عماد سامى على ووائل أحمد عبد الله، بحضور أحمد عاصم رئيس النيابة وأمانة سر جمال أحمد مؤمن  بالسجن المؤبد لـ 12 متهما غيابيا، والسجن المشدد 15 سنة لـ 77 متهما، وانقضاء الدعوى للمتهم سيد إبراهيم لوفاته، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث بنى سويف"، لاتهامهم بحرق مركز شرطة "ببا" والشهر العقارى ومدرسة الراهبات خلال أحداث العنف التى شهدتها المحافظة فى 14 أغسطس من عام 2013 و شمل الحكم السجن المؤبد لمحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و3 آخرين.
 
وشمل المتهمين فى القضية  قيادات بجماعة الإخوان وبرلمانيين سابقين، من بينهم ونهاد القاسم عبد الوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل وخالد سيد ناجى عضوى مجلس الشورى السابقين، وعبدالرحمن شكرى عضو مجلس الشعب السابق.  وتضمن أمر إحالة المتهمين تهما تتعلق بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة أسلحة وذخيرة، وتخريب ممتلكات عامة للدولة.‎
 
 

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