وفد الكنيسة الأثوذكسية بالإسماعيلية يقدمون التهنئة للمحافظ بمناسبة المولد النبوى

الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

استقبل اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة وفدًا من أعضاء مجلس إدارة الكنيسة الأرثوذكسية بالإسماعيلية برئاسة الأنبا سارافييم، مطران الأقباط الأرثوذكس بالإسماعيلية وعدد من القساوسة وقيادات الكنيسة فى حضور النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب.

وتأتى زيارة وفد الكنيسة للمحافظة لتقديم التهنئة لمحافظ الإسماعيلية بمناسبة المولد النبوى الشريف.

وخلال اللقاء أشاد أعضاء وفد الكنيسة بجهود المحافظ ودعمه المتواصل للكنيسة وإداراتها، كما أعرب محافظ الإسماعيلية عن سعادته بهذه الزيارة مؤكدًا على روح الوحدة الوطنية وروابط المحبة والأخاء التى تجمع شعب الإسماعيلية ومواطنيها بمختلف طوائفهم مسلمين وأقباط على قلب رجل واحد والتى تجسد روح الوحدة الوطنية لنسيج هذا الشعب العظيم، ومؤكدًا أنه محافظًا للجميع وراعيًا لمصالح جموع شعب الإسماعيلية وخادمًا لهم جميعًا.

وخلال اللقاء أعرب محافظ الإسماعيلية عن سعادته بهذا اللقاء مؤكدًا على أنه شرف بصدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينه محافظًا لهذه المحافظة العريقة وشعبها العظيم بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم، كما أشاد بوحدة شعب الإسماعيلية ومواطنيها معاهدًا على بذل أقصى جهد لخدمة الإسماعيلية ومواطنيها من أجل استكمال مسيرة التنمية والبناء.

وأضاف أن الفترة الحالية تحتاج منا جميعًا إلى تكثيف وتضافر كافة الجهود ووحدة الصف من أجل تحقيق التنمية الحقيقية والمستدامة وبناء مصر الجديدة.

ومن جهته أشاد الأنبا سارافييم بجهود محافظ الإسماعيلية ودعمه المتواصل لدفع عجلة التنمية الشاملة على أرض المحافظة وتوابعها.