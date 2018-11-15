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الخميس، 15 نوفمبر 2018 04:40 ص
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وزير النقل يضع حجر أساس كوبرى الشرقاوية بشبرا الخيمة بتكلفة 170 مليون جنيه

الخميس، 15 نوفمبر 2018 04:00 ص
وزير النقل يضع حجر أساس كوبرى الشرقاوية بشبرا الخيمة بتكلفة 170 مليون جنيه الدكتور هشام عرفات وزير النقل
القليوبية - إبراهيم سالم
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أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل سيضع حجر الأساس لإنشاء كوبرى الشرقاوية بحى غرب شبرا الخيمة، اليوم الخميس الساعة 12 ظهرا، مشيرا إلى أنه يبلغ طول الكوبرى 2 كم اتجاهين حيث يبدأ من الطريق الزراعى ليعبر السكة الحديد ومنزله حوض العمدة شرق السكة الحديد بتكلفة 170 مليون جنيه.

وأوضح محافظ القليوبية، أن هذا المشروع طال انتظار تنفيذه عشرات السنين للقضاء على المشكلات والأزمات المرورية داخل المنطقة بمدينة شبرا الخيمة، مشيرا إلى أنه سيحل الاختناق المرورى الذى تعانى منه المنطقة، ويخدم 3 ملايين مواطن للتنقل من شرق وغرب الشكة الحديد بمدينة شبرا الخيمة.

ويهدف المشروع، إلى ربط مناطق بيجام والسلخانة وحوض العمدة والسعادة والتعاون وكذلك قرى ميت نما ومنطي بالطريق الزراعي وميدان المؤسسة ذهابا وإيابًا.


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