وزير الشباب والرياضة يجتمع مع نواب الأقصر

كتب رامى ناجى

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم الخميس، اجتماعاً مع مجموعة من نواب البرلمان عن محافظة الأقصر؛ للتعرف على مطالبهم المتعلقة بتطوير ورفع كفاءة أندية ومراكز شباب الأقصر.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمحافظة الأقصر والتي قام خلالها اليوم بقيادة مسيرة مشي بمشاركة 900 شباب وفتاة، وحضور احتفالية فنية غنائية بميدان أبو الحجاج الأقصري بعنوان "الموسيقي من أجل التنمية".

وأكد الدكتور أشرف صبحي الحرص على التنسيق الكامل والمتابعة الدورية مع نواب البرلمان المصري؛ لتلبية رغبات المواطنين فى مختلف المحافظات والخاصة برفع كفاءة وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية وتوفير كافة الامكانيات بها ليتمكن الشباب من ممارسة الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية بها، علاوة على خطة الوزارة لتحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية .

كما عرض وزير الشباب خطة الوزارة نحو الاستثمار فى مراكز الشباب وتفعيل الإدارة الاقتصادية لها من خلال إقامة المزايدات العلنية بنظام حق الانتفاع لتوفير عوائد لمراكز الشباب من جانب وتطوير إنشاءاتها من جانب أخر.

هذا ومن المقرر أن يشهد وزير الشباب والرياضة صباح غد الجمعة ختام برنامج مهارات كرة القدم الرياضية لفتيات الصعيد تحت شعار "ألف فتاة .. ألف حلم" والذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، وذلك بالمدينة الشبابية بالأقصر.