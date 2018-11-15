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وزير الدفاع يلتقى وزير الدولة لشئون الرئاسة ووزير الدفاع الوطنى لجمهورية غينيا

الخميس، 15 نوفمبر 2018 03:33 م
وزير الدفاع يلتقى وزير الدولة لشئون الرئاسة ووزير الدفاع الوطنى لجمهورية غينيا الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
كتب زكى القاضى
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إستقبل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى،  الدكتور محمد ديان وزير الدولة لشئون الرئاسة ووزير الدفاع الوطنى لجمهورية غينيا والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليا فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام،  حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الدكتور محمد ديان وزير الدولة لشئون الرئاسة ووزير الدفاع الوطنى لجمهورية غينيا (1)

وعقب مراسم الاستقبال عقد الوزيران لقاء موسعاً تناول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة، كما قام الجانبان بالتوقيع على بروتوكول للتعاون العسكرى بما يساهم فى نقل وتبادل الخبرات فى العديد من المجالات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الدكتور محمد ديان وزير الدولة لشئون الرئاسة ووزير الدفاع الوطنى لجمهورية غينيا (2)

وأعرب الفريق أول محمد زكى عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون والتنسيق المشترك فى مختلف المجالات العسكرية.

الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الدكتور محمد ديان وزير الدولة لشئون الرئاسة ووزير الدفاع الوطنى لجمهورية غينيا (3)

من جانبه أكد الدكتور محمد ديان حرص بلاده على دعم العلاقات العسكرية مع مصر باعتبارها محور الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

 

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة وسفير غينيا بالقاهرة.

 

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