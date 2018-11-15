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وزير الخارجية يشارك فى اليوم الثانى للاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية

الخميس، 15 نوفمبر 2018 11:35 ص
وزير الخارجية يشارك فى اليوم الثانى للاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية وزير الخارجية سامح شكرى
كتب محمد رضا
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شارك، اليوم الخميس، وزير الخارجية سامح شكرى، فى اليوم الثانى لاجتماع المجلس التنفيذى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية، التى تنعقد على المستوى الوزارى يومى 14 و15 نوفمبر الجارى، والتى يعقبها اجتماعات القمة على مستوى رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى يومى 17 و18 نوفمبر الجارى، بمقر الاتحاد الأفريقى فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك حسب ما أعلنه المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

 

وزير الخارجية سامح شكرى
وزير الخارجية سامح شكرى

ويذكر أن وزير الخارجية سامح شكرى، كان قد شارك، أمس الأربعاء، فى فعاليات اليوم الأول للدورة الاستثنائية العشرين للمجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى، وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية – آنذاك - بأن وزير الخارجية شارك اليوم فى جلسة حول الإصلاح المؤسسى للاتحاد الأفريقى، حيث حرص "شكرى" خلال مداخلته على تقديم التهنئة لوزير الخارجية الرواندى الجديد بمناسبة ترأس بلاده للمجلس التنفيذى للاتحاد.

تدوينة المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية
تدوينة المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية

كما أشار وزير الخارجية إلى ضرورة وضع الخطوات اللازمة للتعامل مع الإصلاح المالى والإدارى لمفوضية الاتحاد الأفريقى، وإعادة النظر فى هيكل القيادة الخاص بها، بحيث إن أسلوب اختيار الوظائف القيادية للمفوضية – الرئيس والنائب والمفوضين- وإنهاء عملهم يراعى الطبيعة السياسية لتلك المناصب وطبيعة الاتحاد الأفريقى كمنظمة حكومية، مشدداً على ضرورة أن تتم إجراءات التعيين من خلال أجهزة صنع القرار بالاتحاد الأفريقى والتى تتشكل من الدول الأعضاء.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، بالإشارة إلى أن وزير الخارجية حرص على التأكيد خلال مداخلته على أهمية إنجاز الإصلاح المؤسسى بما يعزز كفاءة المفوضية فى الاضطلاع بوظائفها، ويؤدى إلى ترشيد الأعمال والنفقات، ويسهم فى تحقيق الأهداف الأفريقية فى مجالات التنمية والسلم والأمن والنهوض بالقارة.

 


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