وزير الخارجية الإماراتى يبحث مع نظيره اليمنى العلاقات الثنائية

(أ ش أ)

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى عبدالله بن زايد آل نهيان اليوم الخميس، مع وزير الخارجية اليمنى خالد اليمانى تطورات الأوضاع فى اليمن والجهود المبذولة لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للشعب اليمني.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الجانبين بحثا أيضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين.

وأكد "آل نهيان" موقف دولة الإمارات الثابت تجاه اليمن وشعبها ووقوفها إلى جانب اليمن من خلال تحالف دعم الشرعية ودعمها للجهود الأممية لعودة الاستقرار لليمن، وكذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمنى الشقيق.

من جانبه، أشاد "خالد اليماني" بالجهود الرائدة التى تبذلها دولة الإمارات لدعم الشرعية فى اليمن وعودة الاستقرار إلى الأراضى اليمنية.