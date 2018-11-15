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وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى بذكرى المولد النبوى الشريف

الخميس، 15 نوفمبر 2018 02:28 ص
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى بذكرى المولد النبوى الشريف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
كتب إسماعيل رفعت
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هنأ وزير الأوقاف الدكتور  محمد مختار جمعة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بذكرى المولد النبوي الشريف سائلاً الله (عز وجل) أن يعيد هذه الأيام المباركة عليه وعلى الشعب المصرى كله وعلى الإنسانية جمعاء بالخير واليمن والبركة.
 
ودعا الوزير فى بيان له، أن يحفظ مصرنا العزيزة من كل سوء ومكروه، وأن يسبغ عليها وعلى العالم أجمع نعمة الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان.
 
وبهذه المناسبة الكريمة أرسل الوزير برقيات تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية (حفظه الله)، وإلى كل من: الدكتور المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، و د. على عبد العال رئيس مجلس النواب , وفضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.
    
وهنأ وزير الأوقاف الشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بهذه الذكرى المجيدة.
 

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