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الخميس، 15 نوفمبر 2018 12:08 م
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وزير الأمن الإلكترونى اليابانى: لم أستخدم جهاز كمبيوتر قط

الخميس، 15 نوفمبر 2018 12:00 م
وزير الأمن الإلكترونى اليابانى: لم أستخدم جهاز كمبيوتر قط يوشيتاكا ساكورادا
(رويترز)
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قال وزير الأمن الإلكترونى والأولمبياد اليابانى إنه لم يستخدم جهاز كمبيوتر قط فى حياته على الرغم من أنه مسؤول عن الإشراف على الاستعدادات الخاصة بالأمن الإلكترونى لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية التى تنظمها طوكيو فى 2020.

وعين شينزو آبى رئيس الوزراء يوشيتاكا ساكورادا (68 عاما) في المنصبين الشهر الماضى وهو لم يتول أى مناصب وزارية من قبل خلال 22 عاما فى البرلمان.

واعترف الوزير بذلك في اجتماع لجنة برلمانية يوم الأربعاء حين سأله نائب معارض عما إذا كان يستطيع استخدام الكمبيوتر.

ورد ساكورادا قائلا "لم أستخدم جهاز كمبيوتر قط".

وأضاف أنه يعلم أن "الحفاظ بحزم على الأمن الإلكترونى من وجهة نظر المواطن" جزء من عمله.

وحين سأله النائب كيف يمكن لشخص يفتقر لمهارات استخدام الكمبيوتر أن يكون مسؤولا عن الأمن الإلكترونى قال الوزير إن السياسات يحددها عدد من العاملين فى مكتبه بالإضافة إلى الحكومة الوطنية معبرا عن ثقته فى أنه لن تكون هناك أى مشكلات.

وأثارت ردود ساكورادا فى البرلمان والمؤتمرات الصحفية انتقادات من قبل.

وخلال حديثه أمام لجنة برلمانية أخرى أخطأ الوزير وقال إن الأولمبياد ستكلف اليابان 1500 ين (13.21 دولار) بدلا من 150 مليار ين (1.32 مليار دولار).

كما أنحى باللائمة في أخطائه على عدم تقديم المعارضة الأسئلة مسبقا على الرغم من أنها كانت تفعل ذلك وخلال مؤتمرات صحفية عن الأولمبياد أجاب عدة مرات قائلا "لا أعلم".

 


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